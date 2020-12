Мистерията със странните монолити се заплита още повече. Обекти се появиха в редица страни, само ден след като бе съобщено за съоръжение във Великобритания. Преди това за мистериозни монолити с неизвестен произход се съобщи в САЩ и в Румъния.

МИСТЕРИОЗНО: Монолити се появяват на различни места по света (ВИДЕО+СНИМКИ)

Сребрист обект бе забелязан до руините на стара църква в Айон, Испания. Друг беше открит във фламандското село Басрод. Монолити са се появили и в Колумбия и Нидерландия.

Update: New Monolith discovered in Spain.



The City Council of the Spanish town has asked the population not to go to the place where the strange object is found. https://t.co/5RVoyyldaR