Най-малко 8 души загинаха, а най-малко 240 души бяха ранени по време на зимна буря, връхлетяла Япония, предаде ДПА.

Много от жертвите са починали, докато са разчиствали сняг, след като мощната снежна буря предизвика обилни снеговалежи в северната и централната част на страната. Един мъж е намерен мъртъв в кола, затрупана от снега в град Хими.

We've had some heavy snow across Japan the last few days. The Japan Meteorological Agency said it expects the cold spell to continue over the weekend. #Japan #snow pic.twitter.com/lbyFiYvBYf