Мистериозен метален монолит се е появил в нива на село, разположено на около 20 километра от град Шанлъурфа /Югоизточна Труция/, в близост до Гьобекли тепе - най-древния храмов комплекс в света, съобщава Анадолската агенция.

МИСТЕРИЯТА ПРОДЪЛЖАВА: Появи се още един загадъчен монолит

На металния блок с височина около 3 метра и ширина един метър има надпис с писмеността на гьоктюрките, който гласи: "Погледни към небето, виж луната".

Собственикът на нивата Фуат Демирдил е открил мистериозния метален монолит в петък сутрината и веднага е уведомил жандармерията и местните власти. Местните жители били силно обезпокоени от появата на загадъчния монолит.

МИСТЕРИОЗНО: Монолити се появяват на различни места по света (ВИДЕО+СНИМКИ)

Валията на Шанлъурфа Абдуллах Ерин е посочил пред журналисти, че специалисти проучват случая с монолита и когато има информация, тя ще бъде съобщена.

Mystery monolith appears at world’s oldest temple - Göbeklitepe (dating back to the 11th–8th millennium BCE) - in Turkey. Experts said the inscription on the slab was in the ancient Göktürk alphabet and meant “Look at the sky if you want to see the Moon.'' pic.twitter.com/XqpHINBCqn