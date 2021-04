Полицията и политиците в Северна Ирландия призоваха към спокойствие днес след трета поредна нощ на сблъсъци, в които млади протестанти запалиха пожари и замерваха полицаи с тухли и коктейли "Молотов", предаде Асошиейтед прес.

РАЗМИРИЦИ НА ОСТРОВА: Бомби, запалени коли и ранени полицаи в Северна Ирландия (ВИДЕО)

Размириците избухнаха след напрежение заради правилата за търговия за Северна Ирландия след Brexit с нови проверки по границата между нея и останалата част от Великобритания и влошаващи се отношения между партиите на разделеното между протестанти и католици управление в Белфаст.

Полицията на Северна Ирландия съобщи, че нейни полицаи са били нападнати снощи в Лондондери. Размирици е имало и в два пробритански юнионистки райони близо до Белфаст. Полицията заяви, че повечето замесени са били тийнейджъри на възраст от 12 до 18 години, отбелязва ДПА.

Literally 1 second in and a Police Officer gets punched.... where the hell was the support for the Officers on operations?



We have molotov cocktails being thrown in Northern Ireland & clashes across the UK including in London.



Political leadership has so much to answer for! https://t.co/GVA6v5Yj4E