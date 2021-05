Гигантските калифорнийски кондори се срещат рядко, но не и в дома на Синда Микълс. Между 15 и 20 от огромните птици, които са застрашен вид, неотдавна си харесали къщата на американката от град Тъхечапи и я направили почти на пух и прах.

Дъщерята на Микълс Шона Кинтеро от Сан Франциско започна да публикува снимки на пакостливите шумни гости в Twitter. Пред в. "Сан Франциско кроникъл" тя каза, че се появили край дома на майка й миналия уикенд.

‘They’re chilling’: endangered condors take up residence outside California woman’s home - The Guardian



The US Fish and Wildlife Service noted on Twitter that Quintero’s mom’s house is located in historic condor habitat



That’s their habitat! https://t.co/fVntbj9TkZ — constantine (@kostianis) May 7, 2021

Птиците потрошили верандата, унищожили покривалото на джакузито на двора, разкъсали декоративни флагчета и фигури в градината на дома й. Саксиите с цветя на верандата били съборени, парапетите - одраскани и навсякъде имало екскременти.

Hey @Condors why are you guys trashing this lady's house?!? I know you tear up the hockey rink but this might be too far. https://t.co/A92Ka1RqjC — x - Kailey (@goOilers_go) May 6, 2021

От службата за опазване на околната среда, която има програма за опазване на застрашени видове, написаха в Twitter, че къщата на жената е в исторически хабитат на кондорите и съветват Микълс да се опита да прогони безопасно птиците, като им повишава тон, пляска с ръце или ги пръска с вода.

През 80-те години калифорнийските кондори почти изчезнаха. Малкото останали птици бяха настанени в зоопаркове, за да се размножават под наблюдение. Днес в дивата природа вече живеят едва няколкостотин птици от този вид.