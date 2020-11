В село Рибачи в град Вилючинск, Камчатка, където се намира базата на руския Тихоокеански флот, застреляха мечка и мече, изкачили се на ядрена подводница, предаде Би Би Си, цитирана от БГНЕС. Видеото за случилото се с животните предизвика възмущение в социалните мрежи. В понеделник инцидентът беше коментиран от пресслужбата на Тихоокеанския флот. От изявлението става ясно, че животните са преплували залива Крашенинников и са се качили на подводницата.

"За неутрализиране на дивите животни, които представляват опасност за хората, както би следвало да се прави в такива ситуации, беше извикан инструктор по лов в района Елизовски от затвореното административно-териториално образувание Вилючинск, който с помощта на специализирано ловно оръжие отстреля мечките", се посочва в изявлението.

According to @interfax_news special hunters killed a bear and her kid because of violent behavior. Some days ago bears swam and climbed on board one of RuNAVY SSBN at Kamchatka naval base. pic.twitter.com/da9d3uWHsT

Видеото, което показва как мечка и мече плуват до подводницата, беше широко разпространено в социалните мрежи предишния ден. Много потребители смятат, че това е нехуманно отношение към животните. На записа се чуват изстрели и се вижда как една от мечките пада във водата.

A bear and it’s cub climbed aboard a Russian Pacific Fleet submarine (looks like either the Aleksandr Nevsky or Vladimir Monomakh Project 955 Borei SSBN) at Russia’s Rybachiy submarine base in Kamchatka. The bear was shot at the end of the video. https://t.co/9qazBanWnu pic.twitter.com/RW8kHJLx9H