Българският филм „Сестри“, обявен със заглавието „Women do cry”, ще бъде показан на кинофестивала в Кан през юли, съобщи "Скрийн дейли".



Продукцията на България и Франция е включена в програмата "Особен поглед" заедно с още 17 филма.

WOMEN DO CRY by Mina MILEVA and Vesela KAZAKOVA#UnCertainRegard #Cannes2021