Рафаел Надал ще пропусне турнира от Големия шлем „Уимбълдън”. Той няма да участва и в Олимпийските игри в Токио. Причината – влошеното му физическо състояние, за което съобщи самият той в социалните мрежи.

Hi all, I have decided not to participate at this year’s Championships at Wimbledon and the Olympic Games in Tokyo. It’s never an easy decision to take but after listening to my body and discuss it with my team I understand that it is the right decision