Статуя на древногръцката богиня Афродита от студио "Аби роуд", която била на сцената по време на участие на "Бийтълс" в концерт на 25 юни 1967 г., излъчен за пръв път със сателитна връзка в 25 страни по света, се продава на търг в Ливърпул, предаде ТАСС, като се позова на Би Би Си.

Артисти от 19 страни участват в концерта "Ауър уърлд" тогава и легендарните музиканти от Ливърпул представят Великобритания.

