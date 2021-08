Новородено орангутанче събира посетители в зоологическа градина в южната испанска област Андалусия, предаде Ройтерс.То радва и защитниците на животните, които се борят за оцеляването на вида, смятан за критично застрашен от изчезване.

Бебето е родено на 4 август в зоопарка в курортното градче Фуенхирола и все още няма име.

Засега новороденото не се отделя от майка си Сули, която обикаля около оградата на клетката си, за да вземе парчетата плод, хвърлени от посетителите.

