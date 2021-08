Китайският марсоход "Чжужун" е готов за нови задачи, след като изпълни първоначалната си програма по изследване на Червената планета и за търсене на замръзнала вода, съобщи Асошиейтед прес.

Националната космическа агенция на Китай обяви на сайта си, че "Чжужун" е приключил 90-дневната си програма на 15 август и е в отлично техническо състояние и напълно зареден.

Роувърът ще продължи да изследва района, известен като марсианската долина Утопия, където кацна на 14 май. "Чжужун" постоянно изпраща снимки и данни от Марс на Земята чрез апарата "Тянвън-1".

