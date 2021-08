Церемонията за смяна на караула пред Бъкингамския дворец беше подновена за първи път от началото на пандемията, съобщиха Ройтерс и Франс прес.

Кралица Елизабет може да съди принц Хари

Водещите британски телевизии излъчиха церемонията, на която гвардейци от Първи

батальон на Колдстримския полк в червени мундири и черни шапки от меча кожа смениха на поста войници от Гренадирската гвардия под акомпанимент на военен оркестър.

The Changing of the Guard has been performed at Buckingham Palace for the first time since the start of the #COVID19 pandemic.



Watch more videos from Sky News: https://t.co/ugTUqlQrcP pic.twitter.com/5OEUMxssGt