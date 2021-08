Най-малко 12 души пострадаха при инцидент с ферибот край испанския курортен остров Ибиса, предаде ДПА, като се позова на местните власти и на компанията оператор.

10-годишно момче е било откарано с хеликоптер в болница в Палма, столицата на испанската автономна област Балеарски острови. Един мъж също е пострадал сериозно, а 10 човека са получили леки наранявания.

Товарен кораб потъна в Егейско море

View of the islet in Ibiza, (Balearic Islands) #Spain, 29 August, where a ferry operated by the FRS company crashed against it the previous day. The crash caused at least 15 people to be injured. 📷 epa / Sergio G. Canizares#epaphotos #visualizingtheworld pic.twitter.com/HFkbiR8Uax