Слончета близнаци се родиха в приют за животни в Шри Ланка за първи път от 80 години, съобщи Ройтерс. И двете слончета са мъжки. Майката Суранги е на 25 години. Бащата Панду е на 17 години.

Енот "превзе" брониран военен автомобил в Колорадо (ВИДЕО)

The twins, both males, were born to 25-year-old Surangi at #PinnawalaElephantOrphanage in the central hills of the country, an orphanage spokesperson said. #TwinElephants #SriLanka https://t.co/PiHwUjBHyt