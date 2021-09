Актрисата Кейли Куоко и съпругът й Карл Кук се развеждат след тригодишен семеен живот, съобщи ЮПИ. „Въпреки голямата любов и уважение, което изпитваме един към друг, осъзнахме, че сегашните ни пътища са ни отвели в противоположни посоки", заявиха те, като добавиха, че биха предпочели да запазят този аспект от личния си живот за себе си. „Не изпитваме нито гняв, нито враждебност" увериха Куоко и Кук в съвместното си изявление.

Куоко е подала документи за развод в Лос Анжделис в петък.

Кейли Куоко и Карл Кук се запознаха през 2016 г. и сключиха брак през 2018 г. Той е професионален състезател по конен спорт. Те заживяха заедно обаче чак през 2020 г., когато започна пандемията от COVID-19.

„Бракът ни е много необичаен”, призна актрисата пред И!Нюз през 2019 г. „Не сме заедно всеки ден и аз лично мисля, че това е добре за нас”, добави тя.

