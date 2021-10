Броят на загиналите при свлачища и наводнения след проливните дъждове в южната част на индийския щат Керала, се увеличи днес до 21, съобщиха властите, цитирани от ДПА.

Пороите започнаха вчера и принудиха щатските власти да поискат помощ от индийската армия при спасителните операции и оказване на помощ.

Тринадесет души са загинали в Котаям, а други 8 - в свързани с дъжда инциденти в Идуки, според щатската информационна служба.

Дванадесет души, някои от които деца, се смятат за изчезнали в Идуки, съобщиха местни медии.

В повечето райони на Керала днес силният дъжд, започнал от вчера, е отслабнал.

Екипи за справяне с бедствия също са на място, за да помагат при спасяването и оказване на помощ на пострадали.

Индийският премиер Нарендра Моди изказа съболезнования на семействата на жертвите и разговаря с главния министър на Керала Пинараи Виджаян.

Министър Виджаян разпореди в лагерите, където ще бъдат настанявани евакуирани хора, да се спазват ковид протоколите.

Падналите дъждове са извън мусонния сезон и бяха причинени от система на ниско атмосферно налягане, оформила се над съседното Арабско море.

Заради лошото време главното религиозно поклонение в Индия до прочутия храм Сабаримала в щата Керала беше отложено.

Индийската метеорологична служба дава прогнози за слаби до умерени валежи в района през следващите 24-48 часа.