Нова Зеландия представи днес нова пътна карта, която предвижда облекчаване на мерките за напълно ваксинираните, след като 90 процента от населението получат своите две дози ваксина, предаде ДПА.

Премиерката Джасинда Ардърн каза, че първоначално е била настроена против идеята за предварително залагане на крайна цел на ваксинационната програма.

"Не искахме никой да бъде изоставен", каза тя. Въпреки това, след като 90 на сто от населението, което има право на ваксинация, премине през пълния ваксинационен цикъл, Нова Зеландия ще премине от стратегия за пълно елиминиране на вируса към план за "минимизиране и предпазване", допълни тя.

