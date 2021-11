Съдия в американския щат Джорджия внезапно реши да забрани дългогодишна коледна традиция – поставянето на малка фигурка на елф на полица в къщата. Целта на миниатюрния помощник на Дядо Коледа е да докладва на Добрия старец кое дете е било послушно през годината, за да получи подарък, съобщава UPI.

Дългият исторически път на Дядо Коледа до настоящето

Съдия Робърт Леонард обяви в пост в Twitter, че малката играчка „представлява риск за емоционалното здраве на децата, тъй като те се притеснявали, че елфовете не помръдват от рафта и така Дядо Коледа не разбира дали са били добри или лоши през годината".

Tired of living in Elf on the Shelf tyranny? Not looking forward to the Elf forgetting to move and causing your kids emotional distress? I am a public servant and will take the heat for you. My gift to tired parents.



P.S. - If you love your elf, keep your elf. No contempts. pic.twitter.com/JcqAOljbAS