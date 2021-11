Отборът на "Манчестър Юнайтед" официално се раздели с мениджъра Оле Гунар Солскяер, потвърдиха от клуба, пише gong.bg. Натискът върху норвежеца се увеличи от началото на сезона след разочароващите резултати и логично се стигна до неговото освобождаване.

„Червените дяволи“ допуснаха разгромни поражения от "Ливърпул" с 0:5 и "Манчестър Сити" с 0:2 на „Олд Трафорд“. Последната капка на търпение падна след съботната загуба с 4:1 от Уотфорд.

Оле Гунар Солскяер пое "Манчестър Юнайтед" през декември 2018 г., заменяйки на поста Жозе Моуриньо. В първия си пълен сезон начело на "червените дяволи" норвежецът постигна класиране в топ 4 и завръщане в Шампионската лига, като повтори това и през следващата година, но така и не успя да спечели трофей с тима. През миналия сезон "Юнайтед" достигна до финала на Лига Европа, но загуби от дузпи с "Виляреал".

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.



Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC