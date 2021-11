Европейският съюз ще предложи забрана на пътуванията от Южна Африка след откриването на новия вариант на COVID-19, за който учените се опасяват, че може да провали усилията за преодоляване на пандемията, заяви в ръководителят на ЕС Урсула фон дер Лайен.

Изпълнителният орган на ЕС "ще предложи, в тясна координация с държавите-членки, да се задейства аварийната спирачка за ограничаване на въздушните пътувания от региона на южна Африка поради тревожния вариант B.1.1.529", написа Фон дер Лайен в Туитър.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.