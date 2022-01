Снежна буря връхлетя в понеделник американската столица Вашингтон и региона й, предадоха световните агенции. Снеговалежът наложи затварянето на федерални служби и училища и създаде смущения във въздушния трафик.

Сняг заваля в Eгипет (ВИДЕО)

Капитолият и Белият дом бяха покрити от сняг. Метеорологичните служби предупредиха, че автомобилните пътища ще бъдат заснежени, като на места е възможно да се образуват поледици.

Снежни бури има на много места по протежение на Източното крайбрежие на Съединените щати, като освен обилни снеговалежи има и силни ветрове. В някои случаи бурите причиниха спиране на тока.

🔴 LIVE: Scenes from around Washington, D.C. as its first snowstorm of the year is underway. https://t.co/3X0eOI7stI https://t.co/w3lHwshED7