Новородени панди се появиха за първи път пред посетители в токийския зоопарк "Уено", но само за три дни заради ръста на случаите на COVID-19 от варианта Омикрон. Близнаците - мъжкият Шао Шао и сестра му Леи Леи, родени в зоопарка през юни, направиха първите си стъпки и си поиграха пред камерите на смартфоните на развълнувани почитатели.

Във видеозапис, разпространен от зоопарка, се вижда как малките панди седят заедно на дърво, играят си с бамбук, мъжкият стъпва върху сестра си, за да се придвижи по дървото и се чуват възгласите на публиката.

