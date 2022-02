Полицията в канадската провинция Албърта разкри днес група, за която се предполага, че се е готвела да използва насилие в подкрепа на извършваната от шофьори на камиони блокада на граничен пункт със САЩ, предаде Ройтерс, като се позова на властите.

Органите на реда казаха, че са арестували 11 човека и са иззели 13 дългоцевни оръжия, а също ръчни оръжия и голямо количество боеприпаси.

Арести на протестиращи заради блокадите по границата на Канада

Съобщава се, че арестуваните са се готвели "да използват сила срещу полицията, ако бъдат направени някакви опити за прекратяване на блокадата".

