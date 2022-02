Плавателният съд Felicity Ace, плаващ под флага на Панама, който превозвал близо 4000 автомобила с марка Porsche, Volkswagen, Bentley и Audi, гори в Атлантическия океан, в Близост до Азорските острови, пише Daily Mail.

На борда на има 3965 превозни средства на Volkswagen, предназначени за американския пазар. От тях общо 1100 са коли на марката Porsche, като се споменава и за 189 автомобила Bentley.

Felicity Ace е пътувал от немското пристанище Емден за Дейвисвил Род Айлъннд, САЩ.

Представители на военноморския флот на Португалия заявиха, че 22 члена на екипажа са евакуирани.

