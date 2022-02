Бебе се е родило в метрото на Киев. Момиченцето, което получи името Мия, проплакало в тунел на подземната железница, където 23-годишната й майка се укрила от ракетния обстрел, пише вестник "Дейли мейл".

Woman, 23, gives birth to daughter as she shelters with terrified Ukrainians in underground metro station in Kyiv during Russian invasion https://t.co/83fUnPXTXw