Едно украинско момиче трогна хиляди потребители в социалните мрежи, както и звезди от филма „Замръзналото кралство”. Малката Амелия беше заснета как пее песента от анимацията в едно от бомбоубежищата в страната.

Последва вълна от реакции. „Виждаме те, наистина те виждаме”, написа звездата от филма Идина Менцел, която озвучава основната героиня - принцеса Елза.

„Искам да прегърна и защитя това и всяко друго дете в опасност”, написа Джош Гад, с чийто глас говори снежния човек Олаф.

My heart is overwhelmed. These poor children. These poor people. I want to hug and protect this and every other child in danger right now and I feel helpless. https://t.co/fNGNh8Exnr

Композиторката на песента Кристен Андерсън-Лопес също публикува съобщение, адресирано до Амелия.

Dear Little Girl with the beautiful voice,

My husband and I wrote this song as part of a story about healing a family in pain. The way you sing it is like a magic trick that spreads the light in your heart and heals everyone who hears it. Keep singing! We are listening! https://t.co/j8CnDSNJw8