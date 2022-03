Хотелска верига в Швеция предлага на любителите на природата почивка на уникално място – стая, намираща се в центъра на сфера от 350 къщички за птици. До нея гостите стигат по мост, за да се насладят на уюта на помещението с площ от 34 кв. м, пише CNN.

Stay in your very own birdhouse along with 350 of your bird friends . . . first aviary hotel in the Northern forests of Sweden! ⁦⁦@treehotel⁩https://t.co/s9WibI049p — kai-uwe bergmann (@kaiuwebergmann) March 9, 2022

Собствениците на нестандартната хотелска верига предлагат на клиентите си и още седем нестандартни места за отдих нависоко. Всички стаи наподобяват къщички на дърво, но имат различна форма и размери. Една от тях например е обградена с клони и досущ прилича на птиче гнездо. За дизайна и изграждането на стаите предприемачите Брита и Кент Лидвал се консултират с експерти по интериор и екстериор, както и с орнитолози.

The UFO room at the Treehotel in northern Sweden. pic.twitter.com/9qBnSnHVCF — WEIRDLAND TV (@WeirdlandTales) March 7, 2020

Nestled in the unspoiled nature of the Lule River valley in Lapland, northern Sweden, Treehotel is a unique overnight experience that combines stunning, untouched nature with modern architecture. The perfect place for #Namjooning! #ARMYRecommendations4RM @BTS_twt pic.twitter.com/p1EPCwrINX — agnes⁷ ˙८ ˙ (@moonchild112611) September 11, 2021