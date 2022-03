Поп и R&B иконата Марая Кери продължава да блести след три десетилетия на сцената. Изпълнителка на вечния коледен хит „All I Want For Christmas Is You” обаче така и не разкрива коя е точната й година на раждане - 1969 или 1970 г.

След дебюта си през 1990 г., тя става първата певица, която оглавява американската класация Billboard Hot 100 със своите сингли шест поредни пъти.

Как се промени певицата през годините вижте в ГАЛЕРИЯ ТУК.

