Виктъри Бринкър, която сега е на 10 години, беше призната от Световните рекорди на Гинес за най-младата оперна певица за осем професионални изпълнения на 7-годишна възраст, съобщи БТА, цитирайки ЮПИ.

Excited to set Guinness World Record! Youngest opera singer Victory Brinker breaks record at age seven | Guinness World Records https://t.co/UwuFwO64qn

През 2019 г. Виктъри е участвала в осем представления на шоуто "Светлини и легенди" в Питсбърг.

"Научих се да говоря рано и започнах да пея, когато бях на две години - разказва Бринкър пред Гинес. - От 2 до 3-годишна възраст запомнях вярно цели дискове. Винаги пеех."

Тя допълва, че се е заинтригувала от опера, преди да навърши шест години. С операта я запознала майка й.

How I ❤️ to perform, rehearse and work on this amazing aria! #derhöllerache #queenofthenight #littlequeen #agt #opera pic.twitter.com/zormw68y2k