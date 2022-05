Украйна е тазгодишният победител на конкурса „Евровизия”. Песента на „Калуш Оркестра" - „Стефания" получи най-много гласове от зрителите.

Преди това, след раздаването на точките от националното жури, начело беше Великобритания с песента на Сам Райдър Space Man.

По време на изпълнението си на финала „Калуш Оркестра" отправи емоционален призив за освобождаване на хората, блокирани металодобивния завод „Азовстал" в Мариупол.

България не успя да се класира за финала на „Евровизия“

„Призовавам всички вас, моля, помогнете на Украйна, Мариупол. Помогнете на „Азовстал", веднага", заяви фронтменът на групата Олег Псюк, обръщайки се към публиката.

