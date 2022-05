Боровинките са много богати на витамини, минерали и антиоксиданти, които предпазват от негативните ефекти на окисляването и свободните радикали. Те често са посочвани като суперхрана с малко калории.

Ето четири причини, поради които този плод трябва да бъде част от ежедневното ни меню:

1. Укрепват костите

Те са богати на калций, желязо, магнезий, манган, цинк и фосфор, които са от ключово значение за здравите кости.

2. Грижа за кожата

Антоцианинът помага на боровинките да се борят с окислителното увреждане на ДНК, докато изобилието от витамин С е основен фактор за изграждането на колаген. Затова редовната им консумация може да помогне за намаляване на признаците на стареене, бръчки, старчески петна и акне.

3. Намаляват лошия холестерол

Изследванията показват, че фибрите и антиоксидантите могат да помогнат за разтварянето на лошия холестерол. Проучвания в Journal of the Academy of Nutrition разкриват, че ежедневната консумация на боровинки помага за подобряване на кръвното налягане и артериалната скованост при жените.

4. Поддържат здравето на сърдечно-съдовата система

Боровинките съдържат полифеноли, които имат антиоксидантни и противовъзпалителни свойства и могат да допринесат за здравето на сърцето и да намалят други сърдечни проблеми. Те също така могат да регулират кръвното налягане.