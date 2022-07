Легендарният Елтън Джон поднови прощалното си турне, с което смята да сложи край на над 50-годишната си музикална кариера. 75-годишният певец всъщност започна прощалната си обиколка, наречена Farewell Yellow Brick Road през септември 2018-а. Турнето обаче беше прекъснато заради пандемията от COVID-19.

Артистът започна финалната част от северноамериканското си прощално турне в петък вечер в Ситизънс Банк парк във Филаделфия. И в тази вечер той усети любовта на публиката. "Америка ме направи прочут и няма да мога да се отблагодаря напълно на тази страна", каза той на публиката. "Благодаря за лоялността, за любовта, за нежността, която ми показахте".

Елтън Джон е продал повече от 300 милиона записа по света, изнесъл е над 4000 концерта в 80 страни, записал е някои от най-продаваните сингли за всички времена. Преработката му от 1997 г. на Candle In The Wind в памет на принцеса Даяна е с над 33 милиона продадени екземпляра.

Сър Елтън, който той получи званието през 1998 г., е постигнал над 70 хита в топ 40, девет негови песни са били на върха на класациите, седем албума са били номер едно в чартовете в периода 1972 г. - 1975 г., отстъпвайки единствено на "Бийтълс".

Носител е на пет награди "Грами", на награда "Тони" за "Аида". Неговата "Can You Feel The Love Tonight'' от филма "Цар Лъв" пеят и слушат милиони деца по света и ще забавлява и бъдещите поколения малчугани.