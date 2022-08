Китайската провинция Шанси потъна под вода след огромно наводнение. Местната телевизия CCTV излъчи кадри, на които ясно си личат щетите след природното бедствие

Видеото показва как доброволци почистват пометените от водата пътища. Забелязва се и как спасителите използват надуваеми лодки, за да могат да се доберат до бедстващите хора.

Бурята в Шанси започна в 22 часа на 10 август и продължи до 11 на другия ден, съобщава Ройтерс.

As a result of recent heavy rainfall in the upper reaches of the Yellow River, Hukou Waterfall in NW China's Shanxi is providing a spectacular scene for tourists to feel the might force of nature. #AmazingChina #NatureBeauty pic.twitter.com/1iLjrbipl5