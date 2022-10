Американската певица Бритни Спиърс отново се разголи пред камерите и ядоса феновете си. Снимка привлече вниманието на Daily Mail. 40-годишната знаменитост публикува фотографията на страницата си в Twitter. В кадъра тя лежи гола на легло, покривайки гърдите си с една ръка.

I have a premiere for a movie this week “THE LEGISLATIVE ACT OF MY PUSSY“ !!!! pic.twitter.com/WjhMoiybxO