17 януари 2023 г., вторник - денят, в който според анализаторите Илон Мъск ще стане най-влиятелната личност в Twitter. Със своите 119,3 милиона последователи акаунтът му вече е вторият най-следван след този на американския президент Барак Обама (130 милиона последователи).

Според статистиците от Social Blade е неизбежно новият собственик на платформата да изпревари Обама. Това ще бъде безпрецедентен момент в историята на социалните мрежи.

Мъск обеща „амнистия” на блокирани потребители в Twitter

С помощта на експерти и ключови статистики Би Би Си анализира какви ще са последиците – за милиардера и за платформата – ако Мъск се превърне едновременно в главен изпълнителен директор на Twitter и в „най-влиятелния инфлуенсър” там.

Мъск набира по 270 000 последователи на ден

Според Social Blade през последните 12 месеца основателят на Tesla е спечелил средно по 268 303 последователи на ден и е губил само в пет дни, вероятно заради негативни за него коментари в медиите.

Elon Musk set to become number-one influencer on Twitter https://t.co/b6EZg9WO06