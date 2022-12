Родният дом на бившия папа Бенедикт XVI в Марктъл ам Ин, малък град в Бавария, отвори врати днес за отбелязването на смъртта му, предаде ДПА.

Къщата, в която се помещава малък музей за живота на вече покойния германски папа, обикновено е затворена през зимата, но днес и утре тя ще бъде отворена по изключение. В стаята, в която на 16 април 1927 г. се ражда Йозеф Ратцингер, горят свещи и бяла роза е поставена върху черна кърпа. Във фоайето е изложена книга за съболезнования.

Pope Emeritus Benedict XVI resigned as pope in February 2013. Recent concerns about the former pope's health have been in the news. Born in Marktl am Inn, Bavaria on 16 April 1927, Joseph Ratzinger's birth house is now a museum. Photo tour + short bio. https://t.co/XZ2CLA8bsy