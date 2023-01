Британският премиер Риши Сунак се извини за грешката, която е допуснал като не си е сложил предпазния колан, докато се е возел в кола, за да заснеме клип за социалните медии, предаде Ройтерс, като се позова на днешно изявление на говорител на “Даунинг стрийт”.

Клипът, в който Сунак обсъжда последните финансови действия, предприети от правителството за "повишаване стандарта на живот" на общности в цялата страна, беше широко разпространен в социалните мрежи. В него се вижда как Сунак говори пред камерата от задната седалка на колата си, без да си е сложил предпазен колан.

Apologies for not wearing a seatbelt, but I thought that rule only applied to other people and not to us. You know, like all the other rules.#LevellingUpFundpic.twitter.com/ZzFmiHcgFL