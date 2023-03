След поредица от касови успехи, актьорът Том Круз си позволява лукса често да отказва роли. Една от тях била във филм за супергерой на Marvel, предаде БГНЕС.

Трудно е да си представим някой друг, освен Робърт Дауни-Джуниър като Тони Старк в "Железният човек“, но когато в началото на 2000 г. продуцентите обмисляли да пренесат историята на популярния герой на големия екран, те искали Том Круз да влезе в тази роля.

