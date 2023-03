Сезонът на цъфтежа на вишневите дървета в Токио беше обявен за официално открит днес, което е с десет дни по-рано от обичайното, предаде АФП. Първите цветове се появяват рекордно рано в последните няколко години и това е свързано с глобалното затопляне.

Сакура – розовата прелест на Япония (ГАЛЕРИЯ)

Cherry blossoms, sunny days, and a picnic mat. Hanami (花見) season has arrived in Japan! 🏯



A tradition dating back to the Nara period (710~794)



A time for people to sit back, relax, and enjoy some pink petals with your favorite drink🌸🌞🍹 #Hanami #CherryBlossoms #Sakura pic.twitter.com/go0I1WH8aF — ANGO (@Angojp) March 14, 2023

Съзерцаването на цъфналите вишневи дръвчета, известно като ханами, е любима част от японския социален календар. Семейства и приятели се събират на пикници под живописните розови цветове.

Sakura season has officially started in Tokyo 🌸 pic.twitter.com/3K19gNng4f — Lost in Japan (@LilyInJapan) March 12, 2023

Цъфтежът на вишните е събитие, което се следи отблизо в цялата страна. Японските медии се състезават с най-точни прогнози за началото и отразяват събитието всяка година с ентусиазъм, отбелязва АФП.

Spring has sprung, and sakura are out in Japan earlier than at any time in 70 years.

Early blooming cherry blossoms shroud Kyoto waterway in deep pink! https://t.co/MqVxGPgLPU — Anthony Kuhn (@akuhnNPRnews) March 14, 2023

Деликатните бели и розови цветове се появиха много рано в Токио през 2020 г. и 2021 г., обявиха от Японската метеорологична агенция. Миналата година обаче първите цветове се появиха шест дни по-късно.

Приказно красиви градини, които ще спрат дъха ви (ГАЛЕРИЯ)

Имахме много горещи дни през март досега, каза служител на метеорологичната служба в опит да обясни преждевременното развитие на вишните.

Празненствата за ханами бяха частично отменени между 2020 г. и 2022 г. заради пандемията от COVID-19. Тогава японските власти препоръчаха да не се провеждат празнични събирания през този период, дори и на открито.

Така 2023 г. ще бъде първата, в която японците ще могат да отбележат цъфтежа на вишните без ограничения от 2019 г. насам.

Today, officially, Someiyoshino, THE sakura cherry blossoms have started blooming in Tokyo, reported by Japan Meteorological Agency🎉✨🌸



※the pic is from last year at Chidorigafuchi, Imperial Palace, Tokyo pic.twitter.com/CPPvlMqGQP — miki (@mikik0307) March 14, 2023

Това ще бъде и първата от четири години, в която на събитието ще имат възможност да присъстват и чуждестранни туристи, за които Япония беше затворена между 2020 г. и 2022 г. заради пандемията.