Исторически вот в Турция. На първия досега балотаж в страната Реджеп Ердоган спечели подкрепата на избирателите. При 99,4% обработени протоколи той обяви победата си от Истанбул. Кандидатът на опозицията загуби с малка разлика, като до последния момент някои социологически агенции дори му даваха преднина.

БАЛОТАЖЪТ В ТУРЦИЯ: Еуфория пред офиса на партията на Ердоган в Истанбул (ВИДЕО)

Десетки хиляди поддръжници на сегашния президент развяха знамена и пееха песни. Редица държавни лидери, сред които и руският президент Владимир Путин, поздравиха Ердоган.

„Заедно завършихме втория тур на президентските избори - заедно, с подкрепата на нашия народ. Искам да благодаря на всички граждани, които гласуваха, и така показаха желание да се борят както за тяхното тяхното бъдеще, така и за това на децата. Искам да благодаря на всеки един гражданин, който с избора си, ни повери отговорността да управляваме страната през следващите пет години. Вярвам, че опозицията ще потърси отговорност на господин Кемал и за местата в парламента, които партията му загуби. Ние казахме, че победата ни ще стане по начин, който да е достоен за всички. Ето защо днес Турция е единственият победител”, коментира Ердоган след резултатите от вота.

Снимка: БГНЕС

Шишманова: Ердоган елиминира човека, който можеше да го победи, още преди вота

На свой ред кандидатът на опозицията Кемал Кълъчдароглу определи изборите като най-нечестните през последните години. Той спечели близо 48% от вота на избирателите.

„Преживяхме най-нечестните избори през последните години. Всички средства на държавата бяха мобилизирани за политическа партия. Всички възможности бяха положени под краката на един човек. На тези избори, въпреки целия натиск, се прояви волята на хората за промяна на авторитарен режим. Ще продължим да бъдем в челните редици на тази борба, докато истинската демокрация дойде в нашата страна”, подчерта Кълъчдароглу.

Снимка: БГНЕС

Реакциите от света

Ръководителите на ЕС и НАТО поздравиха Ердоган за преизбирането му.

„Очаквам да продължим съвместната работа и подготовката за срещата на върха на Алианса през юли, посочва генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг в своето поздравление към Ердоган в Twitter.

Congratulations President @RTErdogan on your re-election. I look forward to continuing our work together & preparing for the #NATOSummit in July. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) May 28, 2023

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел също изрази очакване на продължи да работи с турския президент за задълбочаване на отношенията между Анкара и ЕС в следващите години.

Congratulations @RTErdogan for your reelection as President of Türkiye.



I look forward to working with you again to deepen 🇪🇺-🇹🇷 relations in the years to come. — Charles Michel (@CharlesMichel) May 28, 2023

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посочва в съвместно изявление с върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп Борел, че ЕС има стратегически интерес да продължи сътрудничеството и взаимно изгодните отношения с Турция и всички нейни граждани, както и от стабилна и сигурна среда в Източното Средиземноморие.

„ЕС е готов да работи с Турция за напредък в двустранните отношения и стабилност, при спазване на човешките права, върховенството на закона, международното право и в полза на всички наши граждани”, се допълва в изявлението.

I congratulate @RTErdogan on winning the elections.



I look forward to continue building the EU-Türkiye relationship.



It is of strategic importance for both the EU and Türkiye to work on advancing this relationship, for the benefit of our people. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 28, 2023

Фон дер Лайен и Борел отбелязват, че сега се очакват оценките за изборите от наблюдателите от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и от Съвета на Европа.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски също поздрави в неделя Ердоган. Украинският държавен глава заявява, че разчита на укрепването на „стратегическото партньорство” между двете страни.

„Ние разчитаме на по-нататъшното засилване на стратегическото партньорство в полза на нашите страни, както и на засилването на сътрудничеството в полза на сигурността и стабилността на Европа”, написа Зеленски в профила си в Twitter.

Вітаю Президента Туреччини @RTErdogan з нагоди перемоги на президентських виборах. Розраховуємо на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо наших країн, а також посилення взаємодії для безпеки й стабільності Європи. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 28, 2023

Президентът на САЩ Джо Байдън също коментира изборната победа на настоящия държавен глава на Турция. Байдън написа в Twitter: „Очаквам да продължим да работим заедно като съюзници в НАТО по двустранните въпроси и по споделените глобални предизвикателства”.

Congratulations to President Recep Tayyip Erdogan of Türkiye on his re-election.



I look forward to continuing to work together as NATO Allies on bilateral issues and shared global challenges. — President Biden (@POTUS) May 28, 2023