Най-малко 36 души са били ранени при ракетен обстрел срещу контролирания от руските сили град Макеевка в Донецка област в Украйна.

В социалните мрежи в Русия бяха публикувани любителски кадри на голям пожар, като огненият стълб се издига на няколко десетки метра. Лидерът на така наречената Донецка народна република Денис Пушилин съобщи, че са пострадали 25 души, сред които и две деца.

Ракетен удар по Краматорск: Има жертви и над 20 ранени

По-късно от представителството на ДНР в Съвместния център за контрол и координация уточниха, че ранените са 36. Както и че по Макеевка са били изстреляни четири ракети от реактивни системи за залпов огън. Засегната е била болницата в града, предаде ТАСС като се позова на свои източници в спасителните служби. В социалните мрежи се появиха съобщения, че се е възпламенил резервоар с гориво.

Междувременно губернаторът на Белгородска област в Русия Вячеслав Гладков съобщи, че 12 снаряда от реактивни системи за залпов огън "Град" са поразили жилищен район в град Валуйки.

Една жена е била ранена, нанесени са били материални щети на 8 къщи, а няколко улици са останали без ток заради скъсани електропроводи.