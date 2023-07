Самолет, гасящ пожарите в Гърция, катастрофира. Новината бе съобщена от държавната гръцка телевизия ERT, цитирана от SkyNews. На борда е имало двама души.

BREAKING: Firefighting plane crashes on Greek island of Evia. 2 people were on board pic.twitter.com/qV4QTBxZaR