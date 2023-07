Тайфунът Доксури имаше максимална постоянна скорост на вятъра от 175 км. в час, докато се носеше над водите около остров Фуга, край северния край на главния остров Лузон, съобщи държавната метеорологична агенция на Филипините, предаде АФП.

Агенцията предупреди за „животозастрашаващи условия“, тъй като силни ветрове и проливен дъжд нанесоха щети на слабо населения регион.

Typhoon #EgayPH (DOKSURI) Issued at 8:00 AM, 26 July 2023 Valid for broadcast until the next bulletin at 11:00 AM today. TYPHOON EGAY WOBBLES OVER THE WATERS NEAR FUGA ISLAND pic.twitter.com/1pSXOs4GAO

Доксури беше супер тайфун, когато преминаваше през Тихия океан, но отслабна, когато се приближи до Филипините.

„Вятърът и дъждът бяха толкова силни през нощта, че не можах да спя добре“, каза Рей Агиналдо, пенсиониран правителствен служител.

Typhoon Doksuri ripped roofs off of homes, flooded villages, knocked out power and displaced more than 12,000 people as it smashed into a small island and lashed northern Philippine provinces, officials said. There were no immediate reports of casualties. https://t.co/72qAxlCUeU