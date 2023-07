Тайфунът „Доксури“ събори дървета и прекъсна електрозахранването на стотици хиляди домове в южната част на Тайван. Това накара властите да обявят втори пореден ден за неработен и да предупредят за екстремни ветрове, докато бурята нанася днес последния си удар по Югоизточен Китай, предаде Ройтерс.

От 7:15 ч. местно време тази сутрин тайфунът „Доксури“, категоризиран във второто по сила ниво на тайфун от метеорологичното бюро на Тайван, се насочи към китайската югоизточна провинция Фуцзян, след като пресече Тайванския проток с максимални ветрове от 191 км./ч.

Typhoon Doksuri has brought heavy rainfall to southern and eastern parts of Taiwan as it heads towards China. pic.twitter.com/DHaqmzyXQk — BBC Weather (@bbcweather) July 27, 2023

Фирми и училища са затворени за втори ден в южните окръзи на Тайван, включително главния пристанищен град Гаосюн, на фона на предупреждения за свлачища и наводнения.

Typhoon Doksuri, which killed dozens in the Philippines, makes landfall in Taiwan. Mainland China is next in its path.pic.twitter.com/PxmFbN6abZ — Steve Hanke (@steve_hanke) July 27, 2023

Обявена е тревога за "ураганен вятър" на тайванските острови Пенху и Кинмен, където жителите са предупредени да се подготвят за пориви на вятъра от над 155 км./ч.

#Typhoon #Doksuri made landfall in #China's southeastern Fujian province on Friday (Jul 28) morning, after it battered #Taiwan and cut power to hundreds of thousands of homes. It is expected to continue in a north-westerly direction with a gradually weakening intensity. pic.twitter.com/3JtuOUNjcY — Warm Talking (@Warm_Talking) July 28, 2023

Бурята прекъсна електрозахранването на повече от 186 000 домове на цялата територия на Тайван и събори стотици дървета в Гаосюн. Воден стълб от повече от 1 метър е регистриран в планинските източни части на острова, както и на юг.

2,000+ people evacuated as Typhoon Doksuri whips east and south Taiwan. pic.twitter.com/HecN23VXW7 — TaiwanPlus (@taiwanplusnews) July 27, 2023

Отменени бяха над 300 вътрешни и международни полети, а железопътни услуги са преустановени и между южните и източните райони на Тайван.