Ядрени ракети и нови бойни дронове бяха сред оръжията, показани на голям военен парад, организиран в Пхенян за лидера Ким Чен Ун и гостуващите делегации от Китай и Русия, съобщиха днес севернокорейските държавни медии, цитирани от световните агенции.

Дългоочакваният парад се проведе снощи, за да бъде отбелязана 70-ата годишнина от края на Корейската война, празнуван в Северна Корея като "Ден на победата".

🇰🇵 North Korea held an evening military parade to commemorate the 70th anniversary of the ceasefire that ended the Korean War. Officials from Russia and China attended the parade, signaling a deepening alliance between those countries and North Korea to counter the growing US… pic.twitter.com/TCJS7IMe80 — Victor vicktop55 (@vicktop55) July 28, 2023

Китайската и руската делегация, включително руският министър на отбраната Сергей Шойгу, бяха първите високопоставени гости в Северна Корея откакто започна ковид пандемията.

Появата на двете делегации на събитие, на които са показвани ядрените ракети на Севера, забранени от Съвета за сигурност на ООН с подкрепата на Китай и Русия, е в контраст с предишни години, когато Пекин и Москва предприеха стъпки, за да се дистанцират от разработваните от техния съсед ядрени оръжия и балистични ракети.

Парадът включваше най-новите севернокорейски ракети Хвасон-17 и междуконтиненталните балистични ракети Хвасон-18, предаде държавната информационна агенция КЦТА. Смята се, че Хвасон-17 и Хвасон-18 имат обсег да поразяват цели навсякъде в Съединените щати.

BREAKING: First images of North Korea's July 27 military parade show new drones conducting flyovers and on trailers rolling through the parade square, as well as new 'Haeil' underwater drones and the country's largest nuclear missiles. More here:https://t.co/3WKZ31SE1h pic.twitter.com/adhTzOV016 — NK NEWS (@nknewsorg) July 28, 2023

Събитието включваше и прелитане от нови бойни и шпионски дронове, информира КЦТА.

A video played during state TV coverage of North Korea's military parade Thursday shows a shirtless soldier using his head to hammer a nail into a tree trunk pic.twitter.com/exwfNgIlJU — NK NEWS (@nknewsorg) July 28, 2023

The massive military parade was held in #Pyongyang, #DPRK 🇰🇵 to commemorate the 70th anniversary of the armistice agreement that ended the 1950-53 Korean War. #NorthKorea #Korean pic.twitter.com/0ggDK1xQAm — Think Mug (@MugThink) July 28, 2023

Съобщено беше също, че севернокорейският лидер е наблюдавал парада от балкон с изглед към централния площад в Пхенян, заедно с руския военен министър Шойгу и високопоставения представител на китайската компания Ли Хунчжун.

Russian, Chinese officials join Kim Jong Un at North Korea military parade https://t.co/Coiu3KLRTE pic.twitter.com/eedjvoTRim — Reuters (@Reuters) July 28, 2023

АП предаде, че столичните улици са били пълни с организирани зрители, които шумно изразявали одобрението си от видяното на парада.

During North Korea’s military parade, Hail underwater attack drones and UAV’s similar to the American MQ-9 were displayed pic.twitter.com/Uycg7nH9UN — Zagonel (@Zagonel85) July 28, 2023