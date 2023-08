Най-малко двама души са загинали при преминаването на тайфуна "Канун" през югозападните японски префектури Окинава и Кагошима, предаде Ройтерс. Около 166 000 домакинства са останали без ток.

Според японската метеорологична служба Канун се придвижва бавно в Източнокитайско море в посока северозапад, като поривите на вятъра достигат 222 километра в час.

ПЛАВАЩИ САМОЛЕТИ: Рекордните валежи наводниха летището в Пекин (ВИДЕО)

Японските медии тази сутрин съобщиха за двама загинали в Окинава и най-малко 41 ранени.

Летището в град Наха днес отново възобнови работа след двудневно прекъсване. Въпреки това 304 полета са били отменени, съобщи минитерството на транспорта.

A powerful typhoon slammed Okinawa and other islands in southwestern Japan with high winds and heavy rain.



At least one person was killed and several were injured, according to local reports.



Latest world news: https://t.co/Av2TSbA1gI pic.twitter.com/Xnco08PQPV