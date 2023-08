От кралските дворове до сцените по целия свят, от върховете на публичното обожание до низините на травмите и скандалите... Като куртизанки, модни икони, политически пионки и международни знаменитости, великите балерини са изпълнявали множество роли на сцената и извън нея. Но тези, които знаят цялата им история, се броят на пръсти.

Гледахме разкошен документален филм за Дарси Бъсел, балерината с невероятен живот, в Marquee TV – част от ТВ платформата на EON и се вдъхновихме да ви разкажем повече за нея.

Британската примабалерина Дарси Бъсел прекарва две десетилетия на върха, изпълнявайки всички големи роли в класическия репертоар и превръщайки се в едно от най-известните лица на балета.

Снимка: Getty images

Тя изследва променящата се роля на балерината. Пътувайки от Франция през XVIII в. до Америка през 50-те години на XX в., разглежда предизвикателствата, с които са се сблъсквали нейните предшественици, открива жените, които са нарушавали правилата. И разкрива какво е необходимо, за да бъдеш един от най-великите.

В първата част на филма от тази невероятна компилация, разделена на две, бившият директор на Кралския балет ни показва нагледно целия си опит, предоставяйки ни авторитетна история на едни от най-добрите балети и най-добрите балерини в света. А придружаващите клипове, които включват някои от най-хвалените изпълнения на Дарси, пък са истинска наслада за сетивата и правят "Героините на балерината" на Дарси задължителен за гледане от почитателите на сценичното изкуство.

Малцина сигурно знаят, че всъщност едно балетно изпълнение може да отнеме до 5000 часа практика, а посвещението на балерина в занаята си, може да продължи по-дълго, отколкото физическата ѝ способност да го изпълнява. Дарси Бъсел обаче никога не е имала нищо против да поема рискове. Без капка страх, още на 20-годишна възраст тя се впуска в главните роли в Кралския балет.

В своя документален филм Бъсел избира за свои героини Анна Павлова, Галина Уланова и Сузан Фарел, наред с други. Тя казва, че за да ги разберем, трябва да разберем балета. Затова в спектакъла е включена и кратка демонстрация на петте балетни позиции.

Но за да се докоснете до магията на балета, нека първо ви разкажем коя е всъщност Дарси Бъсел?

Тя е родена на 27 април 1969 г. в Лондон, в семейството на модела Андреа Пембъртън, която е учила в Кралското балетно училище, и австралийския дизайнер Джон Критъл, правил дрехи за Джими Хендрикс. Нейният баща напуска семейството, когато Дарси е едва на шест годишна възраст, а майка ѝ Андреа се омъжва повторно за австралийския зъболекар Филип Бусел.

Снимка: Getty images

След това Дарси и нейният биологичен баща почти не са контактували. Той умира през 2000 година.

Когато е на 13-годишна възраст, Дарси Бъсел се присъединява към известната балетна школа White Lodge, след което е приета в Кралското балетно училище.

Големият пробив на Дарси Бъсел идва, когато тя е избрана от хореографа сър Кенет Макмилан за главната роля в неговия балет Концерт за училищното представление през 1986 г.

Сър Кенет Макмилън продължава да рекламира Бъсел. В Кралския балет на Sadler's Wells той ѝ поверява главната роля на принцеса Роуз в The Prince of the Pagodas.

Бъсел се мести от солист в първи солист, а след това, само на 20-годишна възраст, става най-младият директор на Кралския балет.

Първата си класика, "Лебедово езеро", тя танцува през 1990 г., когато е на 20.

Нейният класически репертоар включва множество главни роли, включително в "Спящата красавица" и "Лешникотрошачката".

Дарси Бъсел се пенсионира като професионална балерина през 2007 г.

През 2006 г. тя бива удостоена с отличието Орден на Британската империя.

Освен че пише детски истории, Дарси Бъсел е написала и автобиографията си - A Life In Dance.

Заедно с Катрин Дженкинс, Дарси Бъсел създава музикално шоу - Viva La Diva.

Съпругът ѝ е австралийският финансист Ангъс Форбс. Имат две дъщери.

На 9 юли 2009 г. BBC обяви, че Дарси Бъсел ще бъде гост съдия към края на серията на Strictly Come Dancing, както и че тя ще се появи в Strictly Come Dancing: It Takes Two.

През 2012 г. тя се присъединява към журито на Strictly Come Dancing заедно с Лен Гудман, Крейг Ревел Хорууд и Бруно Тониоли.

През април 2019 г. беше обявено, че Dame Darcey Bussell се оттегля като съдия в Strictly Come Dancing.

Дарси твърди, че великите балетисти създават свой собствен стил!

