Любителите на свръхестественото ще бъдат приковани към екраните, за да се опитат да открият истината за най-голямата мистерия в Шотландия. "Ловци на чудовища" от далечна Япония и Нова Зеландия ще се включат в живо излъчване от шотландското езеро „Лох Нес” с надеждата да разрешат дългогодишния спор дали прочутото чудовище, наричано Неси, действително съществува или не.

Пол Никсън, управител на Центъра "Лох Нес", заяви пред CNN, че около 100 доброволци ще търсят признаци на живот на брега на самото езеро, а приблизително същият брой ще изследва мястото от разстояние. Центърът, който отново отвори врати след проект за обновяване на стойност 1,9 млн. долара, се намира на мястото на стария хотел "Drumnadrochit", където преди 90 г. тогавашната управителка Олди Маккей съобщава, че е видяла "воден звяр".

