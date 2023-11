Шедьовър на Жан-Мишел Баския бе продаден за 42 милиона долара по време на търга за съвременно изкуств о на „Сотбис” в Ню Йорк. Картината Self Portrait as a Heel (Part Two) сега е 54 пъти по-скъпа спрямо сумата, платена за нея преди близо 30 години, изчисляват експерти.

За пръв път от век: Две емблематични творби на Пикасо се събират в обща изложба (ВИДЕО)

От „Сотбис” посочват, че на търга е реализирана печалба от 305,7 милиона долара. Според ръководството това е и най-печелившата аукционна вечер от четири години и отчитат 50 процента ръст на печалбите спрямо миналата година.