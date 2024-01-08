Снимка: iStock
Инцидентът е станал рано сутринта в понеделник на хлъзгав участък
Трима души за ранени при верижна катастрофа с 26 автомобила, станала в Анкара в понеделник сутринта на хлъзгав участък на градска магистрала в квартал "Йенимахалле". През последните часове в турската столица имаше порой.
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdihttps://t.co/gpTxVIf0iw— Radyo NABIZ (@radyonabizcomtr) January 8, 2024
На мястото на инцидента са пристигнали много екипи на полицията и Спешна помощ.
SON DAKİKA HABERİ! Ankara'da 26 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası! https://t.co/NMx3Fylkce— Medya Başkent (@medya_baskent) January 7, 2024
Пострадалите са хоспитализирани.
Ankara'da zincirleme trafik kazası! 26 araç birbirine girdi! #Ankara #Yenimahalle #kaza https://t.co/7PDf8dDc7n— BGazete (@bgazetecomtr) January 7, 2024
Ankara'da zincirleme trafik kazası!: Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 26 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. https://t.co/7FVbnu4aQJ pic.twitter.com/2Z1V1lpNFM— Önce Vatan Gazetesi (@OnceVatanGazete) January 7, 2024