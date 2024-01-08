Инцидентът е станал рано сутринта в понеделник на хлъзгав участък

Трима души за ранени при верижна катастрофа с 26 автомобила, станала в Анкара в понеделник сутринта на хлъзгав участък на градска магистрала в квартал "Йенимахалле". През последните часове в турската столица имаше порой.

На мястото на инцидента са пристигнали много екипи на полицията и Спешна помощ.

Пострадалите са хоспитализирани.

Източник: Нора Чолакова, кореспондент на БТА